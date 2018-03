In een pluimveebedrijf aan de Blauwhuisterweg in Surhuisterveen is brand uitgebroken. De korpsen van Damwâld en Surhuisterveen zijn ter plekke om het vuur te bestrijden. Omdat er veel dieren in het bedrijf aanwezig zijn, heeft de brandweer opgeschaald naar middelbrand. De brand woedt op dit moment niet in een gebouw waar zich dieren in bevinden.

— Brandweer Fryslân (@BrandweerFrl) March 10, 2018