Meervoudig wereldkampioen Dick Jaspers voor clinic in Garyp

Biljarter Dick Jaspers, meervoudig wereldkampioen in het driebanden, stond vrijdagavond in de plaatselijke kroeg in Garyp om een clinic te geven in de biljartdiscipline.

Kroegbaas Peter Nunenga won een veilig van 3FM Serious Request, waarna hij zijn hele kroeg ombouwde tot biljartzaal. Tribunes aan de zijkanten zorgden ervoor dat er zo'n 80 mensen konden kijken naar de biljartmeester.

Jasper legde op verschillende manieren uit hoe je als speler de bal perfect raakt. Daarna speelde hij nog wat wedstrijden met toeschouwers.