Zaalvoetbalvrouwen Drachtster Boys winnen na thriller

De zaalvoetbalsters van Drachtster Boys hebben vrijdagavond na een thriller gewonnen van Team Alkmaar. Het begin van de wedstrijd was ronduit spectaculair. Marian Meijer maakte de 1-0 en daarna ging het rap. Nog geen drie minuten later was het al 2-2 en weer iets later 3-3. De Drachtster goals kwamen van Jessie Prijs en Tjitske Sikma. Esther van Toledo zorgde voor de voorsprong, een paar minuten voor rust.

In de tweede helft vielen minder goals, maar het bleef wel spannend. Nadat Alkmaar op 4-4 kwam, liep Drachtster Boys weer uit naar 6-4 door goals van Prijs en Van Toledo. Omdat Team Alkmaar nog de 6-5 maakte, waren de laatste paar minuten spannend, maar de Drachtsters konden de voorsprong vasthouden.

Drachtster Boys blijft op de vierde plaats staan, met nog drie wedstrijden te spelen. De top-vier plaatst zich voor de play-offs.

Avanti

Ook bij de wedstrijd tussen FC Gelre en Avanti was het spektakel, maar niet in positieve zin voor de Friezinnen. Avanti stond binnen vier minuten al met 2-0 achter. Daarna werd het nog wel 2-1, maar FC Gelre liep voor rust al uit naar 6-1.

In de tweede helft ging het niet beter. Na een halfuur spelen haalde FC Gelre de 10. Avanti deed iets terug, maar het laatste woord was voor de thuisploeg: 11-2.

De ploeg uit Stiens kan nu de play-offs uit het hoofd zetten.