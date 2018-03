Matthew Steenvoorden speelt ook volgend seizoen bij SC Cambuur. De optie in het contract van de verdediger is gelicht, waardoor hij tot en met juni 2019 vastligt.

Het is het eerste contract bij de Leeuwarders dat verlengd wordt. Er is meer werk aan de winkel voor technisch manager Foeke Booy, want er zijn nog vijftien spelers die een aflopend contract hebben.

Sinds 2016 speelt Steenvoorden in het geelblauw van Cambuur. Volgend jaar wordt dus zijn derde seizoen.