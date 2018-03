Antoinette de Jong staat derde: "Gewoon teleurstellend"

Een slechte eerste dag voor Antoinette de Jong op het wereldkampioenschap allround: "De eerste 100 meter ging nog wel", reageerde De Jong na de eerste twee afstanden. "Maar ik moet nog even wat meer. Ik kan de druk niet op het ijs vinden." Na de eerste dag staat De Jong derde met zes seconden achterstand op klassementsleider Miho Takagi. "Dat is gewoon teleurstellend." Is de derde plek dan het hoogst haalbare? "Ik verwacht nog wel iets van morgen. Je weet het nooit", eindigt De Jong met een glimlach.

Ook voor Ireen Wüst was het niet een dag zoals ze in gedachten had. "De 500 meter was niet goed, de 3000 gelukkig wel. Voor mijn gevoel reed ik niet goed op links." Zilver lijkt voor Wüst realistisch. "Het gat met Takagi is wel groot, maar ik ga morgen nog alles geven."

Zaterdag rijden de vrouwen in het Olympisch Stadion de 1500 en 5000 meter.