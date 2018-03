UNIS Flyers zet stap richting finale play-offs BeNe League

UNIS Flyers heeft de eerste wedstrijd in de halve finale in de play-offs van de BeNe League gewonnen. De Feanster ijshockeyers waren thuis te sterk voor Bulldogs Luik. Het werd 2-1 na de periodestanden 0-0, 1-1 en 1-0.

Sterk begin Luik

Luik was in de openingsfase van de wedstrijd de bovenliggende partij. Keeper Sjoerd Idzenga moest een paar keer redding brengen. Er werd door beide ploegen niet gescoord in de eerste periode.

Twee treffers

Vroeg in de tweede periode kwam Luik op voorsprong. Virgil Delbrassine opende de score. Ook daarna bleef Luik gevaarlijk en moest Idzenga meerdere keren redding brengen. De Flyers kwamen kort voor het eind van de tweede periode op 1-1 door een goal van Yan Turcotte.

Profiteren van powerplay

Halverwege de derde periode profiteerde de Flyers van een powerplaysituatie. Brent Janssen maakte de 2-1. Dat was ook de eindstand.

Best-of-3

Zondag is in Luik de tweede wedstrijd. Bij winst in Belgie plaatste de Flyers zich voor de finale. Anders is volgende week de beslissende derde wedstrijd.