LDODK verliest bij koploper en kan alleen nog maar hopen

De korfballers van LDODK hebben geen goede zaken gedaan met het oog op de play-offs in de Korfbal League. De Gorredijksters verloren vrijdagavond met 30-25 van koploper PKC. Als concurrent Fortuna zondag wint van Blauw-Wit, kan LDODK niet meer in de top vier van de competitie eindigen en zouden ze uitgeschakeld zijn voor de play-offs. Als Fortuna zondag verliest of gelijkspeelt, heeft LDODK nog een kans om vierde te worden en de play-offs wel te halen.

PKC sterker

PKC pakte vrijdag in Papendrecht meteen een kleine voorsprong en gaf die de eerste helft niet meer weg. De ploegen gingen met een 17-13 stand de rust in. LDODK leek sterk uit de kleedkamers te komen en bracht de achterstand terug tot 18-15, maar daarna was het woord aan PKC, dat de voorsprong weer vergrootte en het ook vasthield.

Henk Jan Mulder

Bij LDODK zat Henk Jan Mulder vrijdag voor het eerst als hoofdtrainer op de bank, na het opstappen van Erik Wolsink eerder deze week.

Blessure Erwin Zwart

Het verlies was niet de enige tegenvaller voor LDODK. International Erwin Zwart viel in de eerste helft uit met een blessure aan de knie.