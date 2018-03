Bij een eenzijdig ongeluk op de N381 bij Ureterp is vrijdagavond een persoon gewond geraakt. De bestuurder belandde door nog onbekende oorzaak met zijn auto in de berm en sloeg over de kop.

Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis in Drachten. Vanwege het ongeluk is de oprit naar Oosterwolde korte tijd afgesloten geweest voor het verkeer.