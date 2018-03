Cambuur pakt tegen Almere City weer eens drie punten

Na vier wedstrijden zonder overwinning, heeft Cambuur weer eens drie punten gepakt. De Leeuwarders waren in het eigen stadion met 2-1 te sterk voor Almere City.

Geen kansen

In de eerste helft was Cambuur wel de bovenliggende partij met meer balbezit, maar de ploeg van René Hake had moeite met het creëren van kansen. Na een half uur spelen kwamen de Leeuwarders op achterstand. Arsenio Valpoort kopte de bal door op Silvester van der Water, die tussen vier Cambuurspelers door raak schoot.

Barto

Cambuur was na de goal direct wakker. Twee minuten later veroverde Martijn van der Laan de bal op het middenveld. Na een aanval over de rechterkant kwam de bal uiteindelijk met wat geluk voor de voeten van Martijn Barto terecht. Die twijfelde geen moment en schoot de bal achter Chiel Kramer. Bijna ging Cambuur toch met een achterstand de kleedkamers in, maar deze keer schoot Van der Water net naast.

In het begin van de tweede helft gebeurde veel, met kansen aan beide kanten van het veld. Daniel Crowley zag dat Kramer zijn schot pakte en invaller Ricardo Kip schoot niet hard genoeg.

Voorsprong

Twintig minuten voor tijd kwam Cambuur toch op voorsprong. Justin Mathieu kreeg de bal van Crowley en schoot van afstand raak in de korte hoek.

Spannend slot

In de laatste tien minuten zette Almere City aan en werd het spannend. Bijna zorgde Crowley voor de beslissing. Het schot van 25 meter eindigde op de lat. Daarna stuurde Almere City alle spelers naar voren. Dat leverde nog enkele benauwde momenten op voor het doel van Cambuur, maar de Leeuwarders overleefden het offensief en konden weer eens juichen.

Sportclub Cambuur - Almere City FC 2-1 (1-1) 33. Silvester van der Water 0-1, 35. Martijn Barto 1-1, 71. Justin Mathieu 2-1

Opstelling Cambuur: Erik Cummins; Jordy van Deelen, Martijn van der Laan Robbert Schilder, Sai van Wermeskerken; Mathias Schils (61/Ricardo Kip), Daniel Crowley, Daan Boerlage; Alvin Daniels (61/Issa Kallon), Martijn Barto, Justin Mathieu