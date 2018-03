Wüst wint 3 km en klimt naar tweede plek in klassement

Ireen Wüst heeft vrijdagavond goede zaken gedaan in het klassement bij het WK Allround in Amsterdam. Ze won de 3 kilometer met overmacht in een tijd van 4.15.80 en staat na de eerste dag op de tweede plaats in het klassement. Antoinette de Jong reed een mindere 3 kilometer en werd vijfde in een tijd van 4.23.04. Ze staat na twee afstanden nog wel 3e in het klassement.

Miho Takagi gaat na de eerste dag aan de leiding, nadat ze tweede werd op de 3 kilometer in een tijd van 4.19.78.

Wüst heeft in het klassement een achterstand van 3.42 seconden op de 1.500 meter van zaterdag. De achterstand van De Jong is 6.02 seconden.