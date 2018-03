De kapotte brug in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand is weer gemaakt. De brug kan daarom vanaf vrijdagavond weer draaien. Sinds afgelopen dinsdag was de noordelijke brug dicht vanwege een storing. Verkeer moest toen over de zuidelijke brug rijden.

Het probleem werd waarschijnlijk veroorzaakt door een temperatuurverschil tussen de onder- en bovenkant van de brug. Hierdoor trok de brug krom en kon de brug niet meer goed sluiten. Een koelinstallatie moet storingen in de toekomst voorkomen.