Sportief gezien houdt het dit seizoen niet over bij sc Heerenveen en SC Cambuur. Het gaat al niet meer over de sportieve prestaties, maar over bijvoorbeeld het lege Abe Lenstra Stadion en over de zestien Cambuurspelers van wie het contract dit seizoen afloopt. Sportjournalisten Gerard Bos, Reon Boeringa en Sander de Vries praten in Fryslân Hjoed over de situatie bij de Friese profclubs.