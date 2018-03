Friezinnen op grote achterstand op WK Allround na 500 meter

Antoinette de Jong is vrijdag als vierde geëindigd op de eerste afstand bij het WK Allround in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Ze reed op de 500 meter een tijd van 40.47. Topfavoriet Ireen Wüst stelde teleur met de negende tijd (40.81).

De 500 meter werd met overmacht gewonnen door Miho Takagi uit Japan in 39.01. Gabriele Hirschbichler uit Duitsland werd tweede in 40.22. Ayaka Kikuchi, ook uit Japan, werd derde in 40.32.

Vrijdagavond rijden de vrouwen ook nog de 3.000 meter. Zaterdag worden de 1.500 meter en vijf kilometer verreden.