Enquête koopzondagen Smallingerland: tachtig procent voor

Van de 1.894 mensen die de enquête over koopzondagen in Smallingerland hebben ingevuld, is meer dan tachtig procent voor een koopzondag in de gemeente. Het onderzoek werd uitgevoerd door de Leeuwarder Courant, in samenwerking met onderzoeksbureau Enigma Research. Zij hadden aan 5.882 mensen gevraagd om de enquête in te vullen. Een derde van de mensen heeft dat uiteindelijk gedaan.

De discussie over de koopzondag leeft al een aantal jaar in de gemeenten. Vooral met de feestdagen kwam er vanuit de inwoners vaker de vraag of de winkels op zondag open kon. Iedere keer dat de coalitie van de gemeente daarover sprak, kwamen de partijen er niet uit.

De resultaten van het onderzoek werden vrijdagmiddag bekendgemaakt in De Lawei in Drachten. Daarna gingen de lijsttrekkers van alle partijen nog met elkaar in debat. Tussen PvdA en de ChristenUnie, twee van de coalitiepartijen, werd het nog hard tegen hard. In februari vertelde lijsttrekker Pieter van der Zwan in It Polytburo dat de koopzondag geen breekpunt was voor de ChristenUnie. Roel Haverkort, lijsttrekker van de PvdA, was daar niet over te spreken. Volgens hem is de koopzondag er nu nog niet, omdat de ChristenUnie dat niet wilde.