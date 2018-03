De mannen van het touwtrekteam Deinum/Britsum heeft vrijdag bij de wereldkampioenschappen touwtrekken in Xuzhou in China de zilveren medaille gewonnen. Dat deden ze in de categorie herenklasse achttallen tot 680 kilogram voor clubteams. Ze verloren in de eindstrijd van St. Pat's uit Ierland. De bronzen medaille was voor een team uit Letland.

Later dit weekend strijden een aantal Friezen in verschillende categorieën voor het Nederlands team in het kampioenschap touwtrekken voor landenteams.