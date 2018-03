Jurgen Streppel: "Ajax is een uitdaging"

"Ajax is een uitdaging." Dat zegt trainer Jurgen Streppel van SC Heerenveen vrijdag na de laatste training voor de wedstrijd van aankomende zondag in Amsterdam.

Geweldige trainingsweek

Streppel heeft met voldoening naar de trainingen van zijn ploeg gekeken: "Het was een geweldige trainingsweek, met een hoge intensiteit. De vonken spatten eraf."

Compact spelen

De trainer heeft veel zin in de uitwedstrijd tegen Ajax. "Ajax is een uitdaging", zegt hij. En de trainer heeft ook een strijdplan klaarliggen voor de ploeg uit Amsterdam: "We moeten compact spelen. Dat betekent niet dat we alleen verdedigen en tegen gaan houden. Als je dat gaat doen, dan knak je vroeg of laat."

Strijdbaar

Hoewel Ajax zo goed als zeker is uitgeschakeld voor de titel, verwacht Streppel strijdbare Amsterdammers: "Ajax wil altijd winnen, maar wij gaan onze huid zo duur mogelijk verkopen. Ik heb er wel een goed gevoel over."

Blessures

Bij SC Heerenveen zijn keeper Warner Hahn en verdediger Dave Bulthuis nog steeds geblesseerd. Streppel gaat ervan uit dat Arber Zeneli - hij viel afgelopen week in de wedstrijd tegen Willem II geblesseerd uit - in de basis kan starten. Zaterdagochtend zal dat definitief duidelijk worden.