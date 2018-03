Topschapen in Boelenslaan trekken internationaal publiek

Het is een hobby, maar de drie broers van de familie Paulus nemen het fokken van Texelaars heel serieus. En dat valt zelfs in het buitenland op. Een hele bus vol Belgen is al op bezoek geweest en schapenhouders uit Schotland en Engeland hebben de weg naar de schuur in Boelenslaan ook al gevonden.

De dertig schapen van de drie broers zijn deze dagen aan het lammeren en elke nacht slaapt een van de broers bij de schapen. Boven het bed staan op een plank alle prijzen van het afgelopen jaar.

De broers zijn al jaren bezig met het fokken van Texelaars. In die tijd is het aantal schapenfokkers wel iets achteruitgegaan door vergrijzing en omdat schapen onder melkveehouders minder populair zijn geworden. Dat komt doordat de dieren ook meetellen voor de mestboekhouding.