GGD onderzoekt gezondheid van Friese kinderen

De GGD onderzoekt de komende tijd hoe gezond Friese kinderen zijn. Een willekeurige groep families heeft afgelopen week een brief gekregen met het verzoek om mee te werken aan het onderzoek. Het gaat om kinderen in de leeftijd van nul tot en met twaalf jaar.

In de enquête staan vragen over de gezondheid van de kinderen, bijvoorbeeld over het eten en drinken dat ze krijgen, het bewegen en over hun slaapgedrag. De GGD gebruikt de uitkomsten om gemeenten te adviseren. Die kunnen daarmee dan beleid maken voor de gezondheid en veiligheid van kinderen.