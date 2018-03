De Elfstedenhal in Leeuwarden gaat vrijdagavond weer open. De ijshal had vrijdagochtend last van een CO2-lek in een installatie. Dat probleem is verholpen. De storing heeft niet voor gevaar gezorgd.

De ijsmeesters zijn nu bezig het ijs weer op temperatuur te krijgen en dan zijn de schaatsers vrijdagavond weer welkom om te komen schaatsen.