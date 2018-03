Ondersteboven wonen in nieuwe boerderij bij Hindeloopen

Vlakbij het nieuwe station in Hindeloopen wordt een nieuwe boerderij gebouwd. Niet zomaar een boerderij: deze boerderij staat op zijn kop. Met andere woorden: het puntdak ligt op de grond en de onderste verdieping komt nu bovenin. Maar waarom? En wie bedenkt zoiets? Pieter Stellingwerf legt uit: "We wonen hier vlakbij de zeedijk. Eigenlijk willen we over die zeedijk heen kijken, maar bovenin is geen ruimte. Dus ik zei: dan draaien we hem toch gewoon om?"

Het project heeft de naam 'Lânskip' gekregen. En dat mooie uitzicht is niet de enige reden, vertelt Stellingwerf: "Het is dus een schip in het land, in de voormalige Zuiderzee bij Hindeloopen. Een paar honderd jaar geleden was hier water, dus nu moet hier eigenlijk een schip liggen. Dus bedachten we: dan moet het een 'lânskip' worden. Straks hebben we een fantastisch uitzicht over de zeedijk heen. We zien elke avond de zon ondergaan boven het IJsselmeer, dat is een gouden blik."

Maar het is ook een statement, geeft Stellingwerf toe. "Wij moeten anders denken. Straks hebben we eens per maand 'open dak'. Dan kun je de omgeving zien, maar kun je ook over het platteland discussiëren."

Over anderhalf jaar moet het 'Lânskip' helemaal klaar zijn.