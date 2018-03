De reddingsboot van Hindeloopen is vrijdagmorgen uitgevaren voor een schip dat vastzat in het drijfijs. Omdat het schip op eigen kracht niet kon loskomen, voer de Alida uit. Het schip is naar de haven van Hindeloopen gesleept. Het was de eerste klus van dit jaar voor de Alida.

