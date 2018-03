Vrijdagmarkt Leeuwarden: "Hoezo privacy? Ze weten alles al"

Over anderhalve week kan er worden gestemd over de nieuwe 'Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten'. Tegenstanders hebben het trouwens liever over de Sleepwet. Daarbij gaat het globaal over de strijd tussen digitale privacy en opsporingsmogelijkheden.

Op de Leeuwarder vrijdagmarkt waren de meningen sterk verdeeld. "Ik heb geen idee waar dat over gaat, het is mij te veel." Een ander zegt: "Hoezo privacy? De Jumbo, Albert Heijn, Google en Facebook weten alles al van ons. Het is hypocriet, om nu zo tegen deze wet te ageren!" Naast voorstanders waren er ook tegenstanders: "Ik stem tegen. De overheid hoeft niet altijd alles te weten..."