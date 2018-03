Ype Smid: "Ik wil niet over mijn graf heen regeren"

Ype Smid stapte in februari op als voorzitter van de raad van commissarissen van Cambuur. Voor de buitenwacht was dat vrij onverwacht. Smid zelf zegt dat hij niet over zijn graf heen wil regeren.

Niet meediscussiëren

Hij wil niet meediscussiëren over wie zijn opvolger wordt. "Eigenlijk ben je dan niet onderwerp van gesprek, dus dan moet je er ook niet aan mee willen doen." En daarom leek het hem het best om per direct uit de raad te stappen, ook al liep zijn tweede termijn nog een jaar door.

Regisseur van de redding

Smid was sinds 2010 betrokken bij Cambuur. Hij wordt gezien als de grote regisseur van de redding van de club. Cambuur was in 2010 zo goed als failliet en Smid stak met twee andere investeerders in totaal zeven en een halve ton in de club. Omdat de gemeente garant stond voor hetzelfde bedrag, was Cambuur in eerste instantie gered.

Twee doelen

In 2011 werd Smid voorzitter van de raad van commissarissen. Hij had twee doelen voor ogen: Cambuur moest financieel gezond worden en hij wilde ervoor zorgen dat er een nieuw stadion komt. Het is allebei geslaagd. "Dat geeft een goed gevoel", zegt Smid. De komst van het nieuwe stadion is wel een lang en moeizaam proces. "Ik had gehoopt dat ik als voorzitter het nieuwe stadion mocht openen. Dat is niet gelukt."