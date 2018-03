De vakbonden voeren de komende week weer actie bij diverse woningcorporaties in Fryslân. Dat hebben ze afgelopen week ook al gedaan. Met de acties willen ze een betere cao afdwingen. De vakbonden eisen meer loon en minder werkdruk.

Maandag en dinsdag zijn er acties bij Accolade en Elkien in Heerenveen en bij Wonen Noordwest Friesland in St.-Annaparochie. Over twee weken is er een landelijke stakingsdag in Utrecht.