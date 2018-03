Schipper krijgt werkstraf voor niet helpen drenkelingen

Een schipper uit Twello heeft een werkstraf van 180 uren gekregen, omdat hij geen hulp heeft verleend aan mensen in nood op een zeiljacht op het IJsselmeer. Het jacht was gezonken en twee mannen lagen in het water. De verdachte voer er langs met zijn vrachtschip, maar hielp ze niet, ook al had een matroos de slachtoffers gehoord en gezien.

De schipper waarschuwde wel de kustwacht en een schip dat hem tegemoetkwam, maar ging zelf verder. De hulp voor de twee slachtoffers kwam te laat, ze verdronken. Volgens de rechtbank had de schipper er alles aan moeten doen, om de mensen te redden. De man wordt echter niet verantwoordelijk gehouden voor hun dood.