Steenmarter bij Aldeboarn aangepakt om grutto te beschermen

De Provincie Fryslân pakt de steenmarter in het weidegebied bij Aldeboarn aan om de grutto en andere weidevogels te beschermen. De steenmarter vormt daar een bedreiging voor de populatie van de grutto. Om de vogels te beschermen mogen in dit gebied voortaan steenmarters beperkt gevangen en gedood worden.

Uit onderzoek bleek dat de steenmarter met afstand het grootste gevaar is voor de weidevogels bij Aldeboarn. In drie andere onderzoeksgebieden, te weten de Smalle Ee, Idzegea en Workum, was dit niet het geval. Daar werd nestverlies door meerdere soorten roofdieren gepleegd.