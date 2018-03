Accell Group gooit roer om na tegenvallend 2017

Fietsfabrikant Accell Group heeft een moeilijk jaar achter de rug. Vooral in Nederland en Noord-Amerika viel de verkoop tegen. Dat zorgde ervoor dat de nettowinst met maar liefst 68 procent daalde naar ruim 10 miljoen euro. De bedoeling is dat het roer om gaat met meer nadruk op de verkoop van e-bikes en een centraler bestuur vanuit het hoofdkantoor in Heerenveen. Het bedrijf heeft dat vrijdagmorgen bekendgemaakt.

Ambitieus

De verkoop van bekende merken als Sparta en Batavus liep in 2017 terug bij zowel de gewone fietsen als bij de e-bikes. Buiten Nederlân deed Accell het wel goed in Europ. In Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk werden meer e-bikes verkocht. De omzet groeide hierdoor naar bijna 1,1 miljard euro. Accell blijft ambitieus en streeft ernaar, om dat bedrag de komende vijf jaar met zo'n 400 miljoen euro op te schroeven naar 1,5 miljard. Om dat voorelkaar te krijgen wordt de organisatie aangepast en gemoderniseerd.

Focus op e-bikes

De focus gaat nog meer richting de e-bikes. Verbetering van de marketing en de online verkoop levert mogelijk een aantal nieuwe banen op. De organisatie wordt vereenvoudigd naar zes kernregio's, die centraal worden aangestuurd. Voor deze plannen wordt de komende jaren zo'n 30 tot 40 miljoen euro uitgetrokken. Vorig jaar is hier al een begin mee gemaakt, maar de resultaten hiervan vallen weg tegen de lagere verkopen in Noord-Amerika, zo maakt het bedrijf bekend. Topman Ton Anbeek verwacht geen grote gevolgen voor de werkgelegenheid.

Andere leiding

De leiding van Accell is eind vorig jaar overgegaan van René Takens, die na 17 jaar afscheid nam, naar Ton Anbeek. Dit jaar wordt nog een aantal leden van de raad van bestuur vervangen. In Amerika is het topmanagement al vervangen.