Elfstedenhal in Leeuwarden ontruimd en dicht na CO2-lek

De Elfstedenhal in Leeuwarden is op dit moment dicht. Oorzaak is een CO2-lek in een installatie. De hal is vanwege het lek vrijdagochtend ontruimd. Het lek moet eerst verholpen worden voordat de ijshal weer geopend kan worden. Er wordt rekening mee gehouden dat dit de hele dag kan duren, maar het is ook mogelijk dat de deuren eerder open kunnen, zo valt op de website van de hal te lezen.

Volgens een woordvoerder van de Elfstedenhal zorgt een beveiliging in de installatie ervoor dat het CO2 verspreid wordt en daardoor geen gevaar vormt. Uit voorzorg zijn hulpdiensten opgeroepen.