Fries Museum wint met expositie Alma-Tadema 'museum-Oscar'

Het Fries Museum in Leeuwarden heeft donderdagnacht in New York een Global Fine Art Award gewonnen, een prijs die ook wel bekend staat als de 'museum-Oscar'. Het museum krijgt de prijs voor de expositie 'Alma-Tadema: klassieke verleiding'. Directeur Kris Callens nam de prijs in ontvangst.

De tentoonstelling over schilder Lourens Alma-Tadema (1836-1912), geboren in Dronryp, trok afgelopen winter 158.000 bezoekers, een record voor het Fries Museum. Ook waren er lovende reacties uit zowel binnen- als buitenland.