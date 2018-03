Varkenshouder John Lorist mag stal Hemelum uitbreiden

Varkenshouder John Lorist uit Hemelum mag zijn stal uitbreiden. De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân stemde donderdagavond met een krappe meerderheid in met de aanpassing van het bestemmingsplan.

Lorist wil uitbreiden naar een bedrijf met 8.700 varkens. In de omgeving zorgt dat voor veel weerstand. Zo zijn mensen bang voor stankoverlast. Anderen vinden dat zo'n groot bedrijf een gevaar is voor de volksgezondheid. Het bedrijf zou ook te dicht bij het dorp staan. Dat is niet het geval, zegt de gemeente Súdwest-Fryslân. Volgens wethouder Gea Wielinga voldoet de nieuwe stal aan alle wettelijke eisen. Ook is het beter voor het welzijn van de varkens.

Lorist is blij met het besluit. Hij heeft begrip voor de weerstand en nodigt iedereen uit om met hem in gesprek te gaan en de stal te bekijken.