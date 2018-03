Aris verliest na goed eerste helft toch van Leiden

De basketballers van Aris hebben donderdagavond in het Kalverdijkje verloren van Leiden. In de eerste wedstrijd in drie weken kon Aris een helft lang goed meekomen met Leiden, de nummer drie van de Basketball League, maar uiteindelijk moesten de Leeuwarders toch krimp geven: 72-81.

Op schot

Bij de rust was het verschil nog maar vier. De twee ploegen waren goed op schot in het eerste kwart: 25-27. Daarna hadden Aris en Leiden verdedigend de zaken beter op orde. Daardoor was de ruststand 40-44.

Aanvallend lastig

Na de rust had de ploeg van Tony van den Bosch het aanvallend moeilijk en bovendien was Leiden ook reboundend sterker. Zo keken de Leeuwarders na het derde kwart aan tegen een achterstand van 52-67.

Vrije worpen

Dat verschil kon Aris, met de nieuwe speler David Michaels in de basis, niet meer goedmaken. Daarvoor waren de Leeuwarders, en voornamelijk Deividas Kumelis, ook niet secuur genoeg vanaf de vrije-worplijn. Het verschil werd niet kleiner dan zes punten. De eindstand was 72-81.

Michaels, die in het seizoen 2012/2013 ook al voor Aris speelde, was in zijn rentree topschutter met 20 punten.

Strijd om play-offs

Door het verlies blijft Aris op de zevende plaats staan. De zes beste teams plaatsen zich voor de play-offs. Aris speelt nog elf competitiewedstrijden. Komende zondag is directe concurrent Amsterdam de tegenstander.