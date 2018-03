Sleepwet: is het zo simpel als veiligheid tegenover privacy?

Op 21 maart zijn op veel plaatsen verkiezingen voor de gemeenteraad, maar niet in alle Friese gemeentes. Wel kan overal worden gestemd over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de wet die tegenstanders 'de sleepwet' noemen.

Maar wat staat er eigenlijk in die wet, en waarom moet die er komen? Wat zijn de gevaren als de wet wordt ingevoerd? En wat zijn de risico's als dat niet gebeurt? Gaat het om veiligheid tegenover privacy of is dat veel te kort door de bocht?

'Breed' opsporen

Volgens internetexpert Ate van der Meer van Snakeware draait het in die nieuwe wet voornamelijk om de mogelijkheid voor de veiligheidsdiensten om 'breed' op te sporen. ''Tot nu toe mag de AIVD alleen gericht computers onderzoeken, en gedurende korte tijd data vasthouden'', legt Van der Meer uit. ''In de nieuwe situatie zou de AIVD bij aannames ergens tappen en alle 'bijvangst' - daarom heet het ook sleepwet - voor onbepaalde tijd vasthouden. Dan vinden ze misschien ook andere data waar ze niet naar op zoek waren.''

Preventief volgen

Zelf stemt Van der Meer voor de wet: ''Zaken als DDoS-aanvallen en terugkerende jihadisten zijn moeilijk te volgen in de digitale wereld. Ik denk dat het goed is dat je op bepaalde punten die groepen preventief kunt volgen.''

Aangetaste privacy

Maar het blijft een moeilijk discussiepunt, geeft Van der Meer toe. ''Moet de staat altijd in de gelegenheid gesteld worden om te controleren? Het kan betekenen dat de overheid zoveel informatie ophaalt en aan elkaar linkt, dat ze zien dat je bepaalde dingen nog niet hebt afgedragen. Het is een grijs gebied, dus mensen zijn bang dat ze te veel in hun privacy worden aangetast.''