Plaatselijk belang Katlijk: ''Nu kan het boek dicht''

De behandeling met jeugd-tbs moet erop gericht zijn dat de 14-jarige jongen uit Katlijk ooit verder kan met zijn leven. Dat zegt Harm Wierda, voorzitter van het plaatselijk belang van Katlijk. De jongen, die in september zijn ouders doodde, kreeg donderdag de maximale straf van 12 maanden jeugddetentie en jeugd-tbs.

Na de jeugd-tbs, die maximaal zeven jaar duurt, keert de jongen terug in de maatschappij. Wierda: ''In het dorp hopen we dat het dan mogelijk is. Het is een familiedrama, en hij is zelf eigenlijk ook een van de nabestaanden. Dat maakt het nog zwaarder.''

Toen het drama vorig jaar gebeurde, heeft het plaatselijk belang zich voornamelijk gericht op de leeftijdsgenoten van de jongen. "We waren alert op wat speelde in het dorp, op alle emoties. Nu kan het boek dicht voor het dorp, maar voor de jonge en de nabestaanden is het een andere zaak.''