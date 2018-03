Mensen nemen afscheid van oude melkfabriek Klein Groningen

In Klein Groningen, bij Wijnjewoude, hebben tientallen mensen donderdag afscheid genomen van de oude melkfabriek. Achttien jaar na de sluiting gaven gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Wietze Kooistra het startsein voor de sloop van het gebouw.

Het gebied van de oude melkfabriek wordt helemaal opnieuw ingericht, om ook toeristen naar het kleine plaatsje te trekken.

Bijzonder moment

Voor een aantal mensen was de laatste keer in de oude melkfabriek een bijzonder moment, zo ook voor Johnny ten Hoor. Hij was als klein jongetje al aan het werk in de fabriek, en nam het bedrijf later over van zijn vader. ''Het is mooi om nu te kijken naar hoe het erbij ligt, maar die tijd is geweest'', zegt Ten Hoor. ''Tegenwoordig is het allemaal moderner en gemakkelijker. Toen hadden we overal veel werk van.''

''Gevaarlijk''

Volgens Ten Hoor komt de sloop ook geen moment te laat: ''De plavonds komen bijna naar beneden. Het is allemaal betonrot, dus het is hoog tijd dat de zaak wordt afgebroken. Het is gevaarlijk om om de loods heen te lopen.''