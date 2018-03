Omrop TIP: OMF concertconcours live

Zaterdag 10 maart is het concertconcours van de OMF (Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân) live te volgen bij Omrop Fryslân. In De Lawei in Drachten strijden 15 orkesten in verschillende divisies om de punten. Het concours is vanaf 9.30 te zien op Omropfryslan.nl en de Omrop-app. Met commentaar en interviews van Andries de Haan en Sijtze van der Hoek.

Koperkanaal

Bij het concours worden ook opnames gemaakt voor het videokanaal en de audiostream 'Koperkanaal' van Omrop Fryslân. Koperkanaal is er speciaal voor de liefhebbers van de muziek van harmonie, fanfare en brassband. Koperkanaal bestaat uit livestreams van HaFaBra evenementen zoals het OMF concertconcours, het videokanaal op YouTube, de audiostream en het radioprogramma Koperkanaal FM (iedere zondag tussen 6.00 en 8.00 uur op de radio).

Koperkanaal livestream met het OMF concertconcours: zondag 10 maart vanaf 9.30 op Omropfryslan.nl en de Omrop-app.