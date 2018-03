Koelinstallatie bij brug moet problemen Afsluitdijk keren

Rijkswaterstaat begint komende maand met de aanleg van een automatische koelinstallatie bij de brug in de Afsluitdijk, bij Kornwerderzand. Die installatie moet problemen in de zomer voorkomen.

De brug bij Kornwerderzand heeft in de zomer snel last van storingen door grote temperatuurverschillen. Vorige zomer werd de brug toen nat gehouden. Dat moet komende zomer automatisch gebeuren. Rijkswaterstaat neemt nog meer maatregelen om problemen zoveel mogelijk te voorkomen. Zo wordt de brug binnenkort opnieuw uitgebalanceerd. Een renovatie van de brug is in 2023 gepland. Eerder kan niet, omdat Rijkswaterstaat ook nog veel andere verouderde bruggen moet opknappen.

Storing

De storing die dinsdag ontstond, is nog steeds niet verholpen. Rijkswaterstaat weet nog niet wat de oorzaak is, en dan is het moeilijk om het probleem op te lossen. Het vermoeden is dat de storing nu ook weer is ontstaan door grote temperatuurverschillen, zegt woordvoerder Casper Voorberg.

Vertraging

Verkeer over de Afsluitdijk moet daarom ook vrijdag nog rekening houden met vertraging. Het verkeer richting Noord-Holland wordt over de andere brug geleid.