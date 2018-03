Een vrachtwagen is donderdag aan het eind van de middag gekanteld op de Orionweg in Leeuwarden. Daarbij is de chauffeur lichtgewond geraakt. Hij is zelf uit de vrachtwagen geklommen.

Bij het ongeluk is zand, cement en water vrijgekomen. Dat ligt nu op straat. De vrachtwagen heeft ook een lantaarnpaal geraakt. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is niet duidelijk.