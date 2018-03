Noord-Hollander cel in na bestelen van Friese jachthavens

Een man uit Grootebroek in Noord-Holland moet twee weken de cel in, omdat hij in de zomer van vorig jaar een paar keer geld heeft gestolen uit waterautomaten bij jachthavens in Echtenerbrug.

Eerst was de waterautomaat van jachthaven De Merenpoort zijn doelwit. Een week later haalde hij met een vriend de automaat van de Merenpoort en die van jachthaven De Meerkoet leeg.

Toen ze werden opgepakt, vond de politie een kaart van vaarwateren in het noorden. In de navigatie-apparatuur stonden watersportplekken geprogrammeerd. De verdachte had een strafblad. Daarom kreeg hij geen werkstraf meer, maar een paar weken cel.