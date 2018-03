Groot deel van fraude verdachte boerenbedrijven weer open

Het grootste deel van de boerenbedrijven die op slot zaten omdat ze werden verdacht van fraude met de registratie van melkkoeien, is weer vrijgegeven. Dat zegt minister Carola Schouten van landbouw. De melkveebedrijven hebben hun administratie weer op orde.

Dik 2200 bedrijven werden een maand geleden geblokkeerd omdat het erop leek dat ze hadden gesjoemeld. Sommige bedrijven schreven de kalveren van melkkoeien toe aan een andere koe die net had geworpen, waardoor het erop leek dat die een meerling had gekregen. Dat is lucratief, omdat koeien die niet hebben gekalfd, minder zwaar meetellen bij de regels voor mest.

Veel boeren van wie het bedrijf geblokkeerd werd, ontkennen dat ze opzettelijk fouten hebben gemaakt.