Nestkappen tegen nestschade door landbouwmachines

De lente komt eraan. Volgens deskundigen wordt het eerste kievitsei volgende week donderdag gevonden. Of dat ook echt zal gaan gebeuren moeten we nog even afwachten, maar donderdagochtend werd op het land van boer Berend Mulder wel alvast stilgestaan bij het begin van het broedseizoen. Ook was er aandacht voor het voorkomen van beschadigingen aan de nesten door grote landbouwmachines.

Een simpele maar inventieve nestkap, die over het vogelnest gedrukt wordt, zorgt ervoor dat het nest en de eieren van de vogels geen schade oplopen als er een sleepslang overheen gaat. Donderdag werd zo'n eerste nestkap gedemonstreerd door boer Berend Mulder, LTO regio bestuurder Peet Sterkenburg en gedeputeerde Johannes Kramer.