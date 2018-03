Dichter van Fryslân Eeltsje Hettinga heeft een gedicht geschreven in het kader van de discussie rond orgaandonatie.

Hier draagt hij het gedicht 'Nij-makke âld' voor:

Nijmakke-âld herberget dyn hert

in lytse jazz ûnder jong febrewarisljocht.

In frou (it brein dea, de siken derút)

joech dy it lichem syn tiid, gong en slinger werom,

do, fluitsjend no de grêften del, it hert

in triljen sûnder roai, tromjend as gjin oar.

Yn de kroech by de Aldhou, earder

in roukeamer, wurdt frege: En

fielsto har ek, djip yn murch en bonken,

en hearsto ek de neigalm fan

har herteklop, bywannear't

de Dode Zielen oer de loften geane, want

Sst... se is my de beker fan âlde tabernakels,

har wetter, myn wyn.

Hear hoe't ûnder yn it kafee Chet Baker

traach, omtrint ûnderierdsk,



©EH.