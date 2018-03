Gevangenisstraffen voor grootschalige hennepteelt Drachten

Een man uit Drachten heeft drie en een half jaar cel gekregen omdat hij betrokken is geweest bij grootschalige hennepteelt. Hij had ook verboden wapens in bezit.

De man heeft volgens de rechtbank een leidende rol gehad bij de plantages in Gorredijk, Drachten, Drachtstercompagnie, Leeuwarden en Veelerveen.

De politie rolde de zaak anderhalf jaar geleden op. Toen werden ook andere mensen opgepakt. Twee andere verdachten, uit Assen en Drachten, kregen respectievelijk drie en een half jaar en anderhalf jaar cel. De zoon van de hoofdverdachte werd vrijgesproken omdat er te weinig bewijs was voor zijn betrokkenheid.