A-ware werkt met boeren en Albert Heijn aan duurzame zuivel

Zuivelbedrijf A-ware zet in samenwerking met boeren en Albert Heijn de komende jaren vol in op een meer duurzame zuivel. Beter omgaan met de bodem, de koeien en het jongvee in het land, gras rijk aan kruid, het land niet meer omploegen en andere maatregelen die goed zijn voor de natuur, worden de criteria waaraan het productieproces moet voldoen.

Boeren die eraan meedoen, krijgen in eerste instantie drie cent per liter meer voor hun melk. A-ware noemt het concept natuurinclusieve landbouw. Net volledig biologisch, maar wel gericht op een gezonde toekomst voor de natuur, de boer en de consument. Albert Heijn gaat de producten verkopen.

Respect voor natuur

A-ware lanceerde het concept eind vorig jaar al. Maar woensdagavond gaf directeur Klaas de Jong er uitgebreid toelichting op bij een symposium met de naam 'Groene generatie', in het Marne College in Bolsward. Uitgangspunt daarbij was dat de sterke Nederlandse melkveehouderij voor de uitdaging staat om zuivel te produceren met respect voor de natuur.

Eisen

A-ware streeft ernaar om zoveel mogelijk boeren binnen te halen die mee willen doen aan het concept. De eisen die aan ze worden gesteld zijn niet mis. Ze mogen niet meer koeien houden dan wat hun grond aan stront kan verdragen (grondgebonden en dat is zo'n twee koeien per bunder). Ze moeten overstappen op groene stroom. Het gras moet honderd procent rijk aan kruid zijn, wat goed is voor de weidevogels en de bodem gezonder maakt.

Koeien en jongvee moeten in het land lopen. De grond mag niet meer omgeploegd worden, omdat dit zorgt voor uitstoot van CO2. Het voedsel moet voor 80 procent bestaan uit gras. De koeien moeten een eigen eet- en ligplaats in de stal hebben en genoeg ruimte.

Het verschil met biologische boeren is bijvoorbeeld nog wel dat de kunstmest en medicijnen niet worden verboden. De boer die aan het programma van A-ware meedoet, heeft wat meer vrijheid om te handelen dan de biologische boer.

Huismerk Albert Heijn

De producten die A-ware uit de melk van deze bedrijven maakt, zoals melk, yoghurt, kaas en speciaalproducten, worden verkocht onder het huismerk van Albert Heijn, dat al jaren producten van A-ware in de schappen heeft.

Op basis van de pijlers koe, bodem en boer moet het natuurinclusieve en duurzame programma van A-ware in de komende drie jaar stapsgewijs ingevoerde worden.