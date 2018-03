UPDATE: Waddenauto op de wal na zware bergingsactie

De auto die al sinds dit weekeinde op het Wad staat, is donderdagmiddag naar de wal toegehaald. De bergingsactie op het buitendijkse slik bij Sint Jacobiparochie was zwaar.

Eerst werd er door de berger geprobeerd om met een speciaal pak door het slik te lopen, maar de man kwam al na dertig meter vast te zitten in de zachte grond van de Waddenzee. De man is daarna met een speciale slikslee naar de auto toegegaan. Een slikslee werd vroeger vaak gebruikt door vissers om fuiken en netten leeg te halen in het Waddengebied.

Het is de berger uiteindelijk gelukt om met de slikslee bij de auto te komen, waar hij de kabel aan het voertuig vast kon maken. De Ford Fiesta is daarna heel langzaam met een trekker losgetrokken, en naar de zeedijk toegesleept.