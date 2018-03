Hake wil "meer overtuiging en lef" zien bij Cambuur

SC Cambuur heeft nog altijd maar drie punten achterstand op een play-offplaats, toch is er duidelijkheid over wat er moet veranderen. De laatste vier wedstrijden werden niet gewonnen en vrijdag wacht in Almere een ploeg die een paar plekken boven Cambuur staat. "Het belangrijkste is dat we ons anders laten zien dan vorige week. We moeten met meer overtuiging en lef voetballen", vindt trainer René Hake. "Dit is weer een belangrijke wedstrijd. We zitten nog op het vinkentouw."

Van der Laan voor Steenvoorden

Matthew Steenvoorden is geschorst en wordt vervangen door Martijn van der Laan. De verdediger is blij dat hij weer eens in de basis mag beginnen, helemaal omdat dat niet zo vaak gebeurt: "Het frustreert af en toe wel dat je vaak op de bank zit en dan ziet dat de resultaten tegenvallen." Samen met Martijn Barto en Robbert Schilder hoort Van der Laan bij de routiniers. Die rol pakt hij ook op in de selectie. Van der Laan: "Ik praat veel met jonge jongens over wat ze beter kunnen doen en wat er van ze verwacht wordt bij een club als Cambuur."

Aanval

De wissel van Van der Laan is mogelijk niet de enige wijziging die Hake zal gaan doorvoeren. Voorin moet de trainer nog kiezen tussen Issa Kallon, Alvin Daniels en Justin Mathieu. Twee van de drie zullen mogen spelen, maar wie dat zal gaan zijn wist Hake op donderdag nog niet. Darren Rosheuvel is tegen Almere City nog niet inzetbaar. De middenvelder is waarschijnlijk maandag tegen Jong PSV weer inzetbaar.