In Langweer wordt deze week begonnen met de sloop van het oude hotel De Wielen. Op deze locatie aan de haven worden zestien luxe appartementen gebouwd. Daaronder komt een Grand Café. De sloop van het hotel duurt zo'n drie weken. Daarna begint de bouw.

De appartementen krijgen allemaal een of twee balkonnen of een dakterras. Voor de bewoners is er ook een ligplaats beschikbaar in de haven.