Maximale straf voor 14-jarige om moord op beide ouders

De 14-jarige jongen uit Katlijk die in september zijn ouders doodde, heeft donderdag een straf van twaalf maanden jeugddetentie en jeugd-tbs gekregen. Het is de maximale straf voor een minderjarige van 12 tot 15 jaar en het is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De rechtbank acht bewezen dat de jongen zijn ouders met voorbedachten rade vermoordde.

Messteken

De slachtoffers, Jos Verdonk en Margreet Andriol, werden 25 september vorig jaar dood gevonden in hun huis aan de Schoterlandseweg in Katlijk. De 14-jarige jongen stond die dag zijn ouders anderhalf uur lang op te wachten. Toen ze thuis kwamen overviel hij ze en bracht ze met messteken in de hals om het leven. Daarna vluchtte hij weg. Diezelfde dag nog kon hij door de politie worden aangehouden als verdachte.

Vluchtplan

Volgens de rechtbank heeft de jongen de moord op zijn ouders al lang van tevoren uitgedacht. Al sinds 2016 was hij bezig met het plannen van de moord en had hij een vluchtplan klaarliggen voor na de daad. Bij de rechtzaak werd duidelijk dat de jongen van zijn ouders af wilde.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Deskundigen die de jongen hebben onderzocht achten hem verminderd toerekeningsvatbaar voor de gepleegde feiten. Dit oordeel neemt de rechtbank over.

Jeugd-tbs

Jeugd-tbs kan worden opgelegd als er sprake is van psychische problemen bij een jongere die een ernstig misdrijf heeft gepleegd. Die straf kan voor maximaal zeven jaar worden opgelegd. De minimale tijd is drie jaar met de mogelijkheid tot twee keer verlengen, beide keren met twee jaar.