Programma over kunstschilder winnaar cultuurprijs

De Werkroep Portraits & Paradise uit Augustinusga is de winnaar van de cultuurprijs in de gemeente Achtkarspelen dit jaar en krijgt hier 1000 euro voor. Margriet Kootstra kreeg de aanmoedigingsprijs.

De gemeente heeft de cultuurprijzen ingesteld om het culturele klimaat in Achtkarspelen te stimuleren. De werkgroep Portraits & Paradise is een nieuw initiatief dat Achtkarspelen positief op de kaart wil zetten. Het is een cultureel programma rond kunstschilder Willem Bartel van der Kooi. Het is 250 jaar geleden dat de schilder in Augustinusga werd geboren.