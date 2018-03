Brug Afsluitdijk nog steeds kapot

De brug in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand is nog steeds niet gerepareerd. Het probleem speelt al sinds dinsdag. Toen ontstond een storing in de noordelijke draaibrug, waardoor hij niet meer dicht kan. Het verkeer richting Noord-Holland wordt nu over de andere brug geleid.

Deze laatste storing was voor de ChristenUnie in de Tweede Kamer reden om bij de minister aan de bel te trekken. De partij vindt dat de minister om tafel moet met Rijkswaterstaat en de provincies Fryslân en Noord-Holland om over een definitieve oplossing te praten.