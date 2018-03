BLØF, Kensington en Ronnie Flex op het podium van Glemmer

BLØF, Kensington en Ronnie Flex komen dit jaar naar Glemmer Beach, het driedaagse muziekfestival op het strand van Lemmer. Dat wordt voor de negende keer gehouden.

BLØF staat donderdag 30 augustus op het podium. Op dit moment heeft de band een nummer één hit met het lied 'Zoutelande'. Een dag later is de Utrechtse rockband Kensington aan de beurt. Het is niet voor het eerst dat de band naar Glemmer Beach komt, in 2016 was de band ook al van de partij. Zaterdag 1 september treedt Ronnie Flex op. Hij is bekend van hits zoals Drank & Drugs en Zusje.

De komende weken wordt bekendgemaakt wie er nog meer zullen gaan optreden op het Lemmer muziekfestival.